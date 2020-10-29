В Брянске задержали мужчину, зарезавшего гражданскую жену

В Брянске задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он зарезал свою гражданскую супругу. Преступление совершили 28 октября в квартире на улице Богдана Хмельницкого.

По версии следствия, в тот день вечером мужчина был пьян. Он был в квартире своей жены. После ссоры он схватил нож и ударил женщину в грудь. Ранения оказалось смертельным. Потерпевшая умерла на месте происшествия.

Следователи завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. В суд подали ходатайство об аресте обвиняемого.

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