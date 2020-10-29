В Брянской области ищут пропавшую 38-летнюю Ольгу Дианову

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянской области полицейские и волонтеры ищут пропавшую 38-летнюю Ольгу Дианову. Родные не знают, где она находится с 22 сентября. Женщина пропала в поселке Кокоревка в Суземском районе, пишут в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в социальных сетях.

Приметы пропавшей: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, рыжие волосы, голубые глаза. Среди особых примет - татуировка на правой руке.

Во что была одета Ольга Дианова, неизвестно.

Если вы видели пропавшую женщину или знаете, где она находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».