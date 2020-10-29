В Брянской области в аварии погибли водитель и пассажир самодельного авто

Авария случилась около половины второго дня 28 октября в лесном массиве. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

В Брянской области в двух километрах от поселка Старь Дятьковского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием незарегистрированной самодельной машины.

Авария случилась около половины второго дня 28 октября в лесном массиве. 58-летний водитель без прав, двигаясь в сторону Стари, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В ДТП погибли водитель и 68-летний пассажир самодельного авто, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».