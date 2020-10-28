Трех брянских жителей осудят за убийство незнакомца

В Фокинском районе Брянска 15 июля 2020 года трое местных жителей в возрасте от 29 лет до 31 года до смерти забили незнакомца.

Молодые мужчины при распитии алкоголя в общежитии поссорились с ранее незнакомым человеком. Они нанесли ему не менее 39 ударов ногами и руками. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

Уголовное дело на трех обвиняемых направили в Фокинский районный суд. За совершенное преступление им грозит до 15 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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