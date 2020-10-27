Брянские следователи проверят случай с высаженной из автобуса школьницей

Брянские следователи проводят проверку случая высаженной из автобуса десятилетней девочки. У нее не было защитной маски. Информация об этом появилась в социальных сетях в субботу, 24 октября.

По словам родственников девочки, водитель и кондуктор автобуса довели школьницу до слез, заставив ее выйти в Московском микрорайоне. К плачущему ребенку на остановке подошла женщина и отправила девочку на другом автобусе. При этом она взяла с водителя обещание больше школьницу не высаживать.

Мать девочки собирается подать в суд на работников общественного транспорта. Так как детям до 12 лет Всемирная организация здравоохранения не рекомендует носить средства защиты.

Следователи проверят, высадили ли девочку во время движения или сразу не разрешили зайти ей в автобус без маски. Почему у ребенка не было маски с собой.

- Продолжаем выяснять подробности случившегося, - сказали корреспонденту «КП-Брянск» сотрудники СУ СКР по Брянской области.

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