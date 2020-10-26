Житель Брянска сжег машину соседа

В Фокинском районе Брянска ранее неоднократно судимый 45-летний местный житель поджег автомобиль «Ниссан», принадлежащий 51-летнему соседу.

Злоумышленника нашли в течение суток. По версии следствия, он облил припаркованную во дворе многоэтажки машину жидкостью для розжига и подпалил ее. В огне пострадали задние фары, колесо и крыло.

Причиной такого поступка стал давний конфликт с потерпевшим и желание ему отомстить. В настоящее время назначена экспертиза по определению ущерба.

По ее результатам примут решение о возбуждении уголовного дела за умышленное уничтожение или повреждение имущества, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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