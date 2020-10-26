Брянский суд за два месяца рассмотрел больше тысячи "коронавирусных дел"

Советский районный суд Брянска за сентябрь и октябрь рассмотрел больше тысячи административных дел из-за коронавируса. На горожан выписывают протоколы за отсутствие медицинских масок в общественных местах. На первый раз, как правило, суды выносят предупреждение. Штраф от от 15 тысяч рублей грозит при повторном нарушении.

Такое же количество дел рассматривают в и других судах Брянска. Судя по расписанию дел на сайте судов, на одно рассмотрение тратят не больше пяти минут.

Напомним, жителей Брянска стали активно наказывать за отсутствие масок. Рейды каждый день проходят в магазинах, кафе и общественном транспорте. Продавцам, водителям и кондукторам разрешили не обслуживать горожан без масок.

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