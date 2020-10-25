В брянских Белых Берегах волонтеры провели субботник

Фото: скрин с видео из группы «Белые Берега» в vk.com.

В Брянске в поселке Белые Берега 24 октября прошел субботник. Волонтеры общественной организации «Белые Берега» прибрались на территории своего поселка.

Белобережцы установили три новые урны, отремонтировали ограждение корта имени Торшина и турник в детском городке. Также общественники сделали ремонт детской горки и карусели во дворе дома около почты.

Волонтеры организации «Белые Берега» благодарят добровольцев за материальную помощь и поддержку своих проектов, рассказали в группе «Белые Берега» в социальной сети.

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