В Брянске женщина-пешеход получила травмы

В Брянске 24 октября около 19.45 на улице Урицкого автомобиль ВАЗ-2114 сбил переходящую по «зебре» 54-летнюю женщину. Пострадавшая не сразу обратилась в полицию.

В 23.20 сотрудники больницы №1 сообщили в Госавтоинспекцию, что к ним доставили пострадавшую в аварии. У женщины диагностировали перелом головки правой малоберцовой кости и ушиб поясницы. Ее отпустили на домашнее лечение.

По предварительным данным, наезд на пешехода совершил 30-летний водитель ВАЗа. Он двигался по Урицкого со стороны улицы Спартаковской по направлению к Красноармейской, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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