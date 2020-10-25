В Брянске 25 октября состоялся велокросс «Соловьи»

Участники заезда преодолели 10 километров по пересеченке. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянске 25 октября в парке Соловьи состоялся велокросс. Организаторы – Брянский молодежный центр – назвали свою акцию завершающей тренировкой. Мероприятие прошло в рамках социальной программы «Спортивная среда».

Воскресным днем более 25 участников заезда преодолели 10 километров по пересеченке. Трасса пролегла от культурно-образовательного центра «Пространство» до склона у «Лапландии».

Все велосипедисты получили на финише памятную медаль участника соревнований. Спортсменов также угостили горячим чаем с выпечкой, рассказали в социальных сетях.

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