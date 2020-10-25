В Брянске ищут 32-летнего Александра Силаева

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Брянской области.

В Брянске ищут Александра Силаева 1988 года рождения. 19 октября 2020 года он ушел из дома в Фокинском районе в неизвестном направлении. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы разыскиваемого: рост 180 сантиметров, телосложение нормальное, темно-русые волосы, голубые глаза. Был одет в черную футболку, серые бриджи и коричневые шлепки.

Если вы располагаете сведениями о разыскиваемом, сообщите об этом по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 88007005452 или в полицию 02, 102.

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