В Брянске высадили из автобуса плачущую девочку без маски

В Брянске 24 октября из автобуса №25 в Московском микрорайоне высадили десятилетнюю девочку за то, что на ней не было медицинской маски. Об этом рассказали в социальных сетях.

Очевидцы сообщают, что ребенка отругали водитель и кондуктор. Девочка расплакалась от этого. После инцидента на остановке к подростку подошла женщина, которая посадила ее в следующий автобус и попросила не выгонять ребенка из транспорта.

Комментаторы разделились: одни недоумевают, как так можно было поступить с ребенком. Другие считают, что дети тоже обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».