Private Banking ВТБ нарастил объем активов под управлением на четверть

Фото: "ВТБ".

За 9 месяцев текущего года ВТБ увеличил объем активов VIP-клиентов на 24%, до 2,6 трлн руб. Число клиентов с начала года выросло на 6%, до 24 тысяч человек. Наибольший рост показал портфель инвестпродуктов: он увеличился на 56%, до 1 трлн руб.

Private Banking ВТБ отмечает значительный рост интереса к инвестиционным продуктам. С начала года доля их проникновения в портфели клиентов выросла с 31 до 40%, общее число клиентов, использующих их – до 46%. Предпочтение отдается консервативным инструментам: портфели на брокерском обслуживании на 40% состоят из еврооблигаций, на 10% - из облигаций ВТБ, на 15% - из облигаций других эмитентов, 31% приходится на структурные продукты.

Доля Private Banking в инвестиционных продуктах всего розничного бизнеса ВТБ сегодня составляет 58%. В общих пассивах розницы банка на него приходится 35%.

«Опережающий рост инвестиционных продуктов Private Banking ВТБ обусловлен снижением процентных ставок как в рублевой, так и валютных зонах, а также новой моделью продаж инвестиционных продуктов, которую мы разворачивали с конца 2018 года. Она позволила нам нарастить инвестиционный портфель Private Banking в этом году уже в 1,5 раза, а всего за последние два года – в пять раз», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

В нынешнем году в условиях высокой волатильности рынков и при снижении ставок по депозитам Private Banking ВТБ активизировал продажи облигаций банка для клиентов с консервативным профилем. С 14 октября началось размещение двух выпусков субординированных облигаций серий СУБ-Т2-1 и СУБ-Т2-2 объемом от 10 млрд рублей каждый. Номинал одной бумаги каждого выпуска составляет 10 млн рублей. За первые 6 дней были собраны заявки на 95% выпусков, в связи с чем банк принял решение увеличить объем выпуска серии СУБ-Т2-1 до 30 млрд руб. Размещение будет проходить в течение почти двух месяцев.

Лицензия №1000.