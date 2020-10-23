В Брянске прошел приемку отремонтированный двор на Орловской

В Бежицком районе Брянска завершили капремонт пятого двора за сезон-2020. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Бежицком районе Брянска отремонтировали пятую дворовую территорию за год. Она расположена по улице Орловской. Акт приемки подписали по итогам обследования объекта. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации в пятницу, 23 октября.

Сданный в эксплуатацию двор прилегает к многоэтажке №12. В сезоне-2020 он стал заключительным для Бежицы, получившим обновление по программе «Формирование комфортной городской среды». Принимала двор межведомственная комиссия. В нее вошли представители отдела ЖКХ мэрии, компании-подрядчика и общественности. Претензий к качеству выполненных работ не оказалось.

– Общая площадь объекта превысила три тысячи квадратных метров, – отмечают в мэрии. – За время ремонта там заасфальтировали проезжую часть, парковку, тротуары, подходы к подъездам. На фасаде дома смонтировали светодиодные светильники. Установили новые лавочки и урны, газонное ограждение.

Также на территории двора появился большой игровой комплекс на травмобезопасном покрытии. Он включает в себя качели, карусели, теннисный стол, футбольные ворота, баскетбольные щиты и волейбольные стойки, песочницы и прочее оборудование.

Всего в 2020-м в Брянске по указанной программе должны благоустроить 10 дворовых территорий. А непосредственно в Бежицком районе – пять (по улицам Ново-Советской, Дятьковской, Ульянова, Орловской и переулку Металлистов). Из бюджета на эти цели потратили 60 миллионов рублей.

– На данный момент осталось завершить работы в двух дворах, где еще не установлено игровое оборудование, – добавили в пресс-службе. – Его поставку подрядчик ожидает в ближайшее время.

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