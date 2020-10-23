На нарушителей масочного режима в Брянске составили еще 47 протоколов

47 административных протоколов составили на «безмасочников» в Брянске за последние сутки – четверг, 22 октября. В массовых рейдах участвовали сотрудники областного правительства, мэрии и полицейские, сообщает пресс-служба горадминистрации.

С недавних пор предприятия торговли, общественного питания, бытовых услуг и транспорт проверяют в Брянске ежедневно. 22-е число не стало исключением.

Массовые рейды выявили почти полсотни нарушителей. 30 протоколов составили на пассажиров общественного транспорта, еще 17 – на сотрудников торговых точек и покупателей. У всех отсутствовали защитные маски на лице на момент проверок.

Всего за день комиссия заглянула на 164 объекта города. Больше всего административных материалов выписали в Советском районе (6). На втором месте оказались Фокинский и Володарский районы (по 4). Еще три – на счету Бежицы.

Всех «безмасочников» привлекли к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения».

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