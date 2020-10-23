В Брянске подрядчик перекладывает просевшую плитку на улице Горбатова

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске подрядчик перекладывает просевшую плитку на тротуаре на улице Горбатова. Работы обещают закончить к вечеру пятницы, 23 октября.

Дефект заметили на днях на пересечении улиц Горбатова и Советской, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Причиной стала вода, сошедшая с территории соседней стройплощадки. Потоки подмыли песчаное основание тротуара.

Основные работы на улице Горбатова уже завершили. Но дорогу еще не приняли в эксплуатацию, так как не доделали выезд на улицу Войстроченко. Тротуар восстанавливают за счет подрядчика. После того, как дорогу примут, она будет находится на пятилетней гарантии у дорожников.

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