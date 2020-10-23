Брянца подозревают в том, что зарезал приятеля

51-летнего жителя Брянского района подозревают в том, что он зарезал приятеля. Преступление совершили вечером в четверг, 22 октября, в селе Новоселки. Мужчину задержали. Сейчас решают вопрос о его аресте.

По версии следствия, подозреваемый был в своем доме на переулке Полевом. Вместе со знакомым они выпивали. После ссоры хозяин ударил гостя ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте преступления.

- По признакам преступления завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего", - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Следователь осмотрел место происшествия, изъял орудие преступления, следы его совершения, назначил необходимые судебные экспертизы.

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