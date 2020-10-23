В ДТП в Севском районе погибли три человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В дорожно-транспортном происшествии в Севском районе погибли три человека. Еще двое пострадали. Все они ехали в легковушке.

- Спасателям 17-й пожарной части пришлось вырезать пострадавших с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, - рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение об аварии поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 11.25 в пятницу, 23 октября. На место выехали спасатели, медики и сотрудники ГИБДД. На 473-м километре трассы М-3 "Украина" столкнулись легковушка "Фольксваген" и КамАЗ. Водитель грузовика не пострадал.

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