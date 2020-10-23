В Брянске достроили дом обманутых дольщиков на Гражданской

В Брянске достроили дом на улице Гражданской, квартиры в котором купили дольщики. Строительство началось еще в 2013 году. С августа 2013-го по апрель 2014 года в строящемся доме 16 квартир купила городская администрация для переселенцев из аварийного жилья. Мэрия заключила контракт на 24 миллиона рублей.

Еще 48 договоров заключили физические лица. Дольщики приобрели жилые помещения на общую сумму 67 миллионов рублей.

- Сроки завершения строительства неоднократно переносились, в том числе по причине нецелевого расходования денежных средств, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Директора фирмы-застройщика ООО «Евро Строй» Светлану Роман осудили на пять лет десять месяцев колонии общего режима. Бывший руководитель должна заплатить штраф 500 тысяч рублей.

В сентября 2018 года фирму признали банкротом. 74-квартирный дом №21 на улице Гражданской удалось достроить только в 2020-м. 30 сентября его ввели в эксплуатацию. Права обманутых дольщиков восстановили.

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