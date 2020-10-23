В Брянске многодетным семьям выделили 38 участков без газа и воды

В Брянске многодетным семьям выделили 38 участков в Бежицком районе без газа и воды. Жители пожаловались в прокуратуру.

- Во время проверки установили, что на участках нет электричества, газа, водоснабжения, водоотведения и дорожной инфраструктуры, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Это создает препятствия для использования земли по целевому назначению.

Земля предназначена для индивидуального жилищного строительства.

Прокуратура подала иск в суд, в котором потребовала от мэрии города провести коммуникации на участки. Иск рассматривали в Советском районном суде. Его удовлетворили.

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