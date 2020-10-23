73-летний пенсионер устроил ДТП в Брянском районе

Два автомобиля столкнулись в Брянском районе в четверг, 22 октября. По предварительным данным, ДТП спровоцировал 73-летний водитель.

ДТП зафиксировали на 9-м километре автодороги Брянск – Сельцо около 17.15.

Проверка установила, что столкновение спровоцировал 73-летний водитель «Форда Скорпио». Тот выезжал с второстепенной дороги с левым поворотом в сторону Сельцо. И не уступил дорогу другой легковушке – «Вольво С80».

– В результате ДТП пострадала 37-летняя пассажирка «Вольво», – говорят в региональной Госавтоинспекции. – У нее, предположительно, перелом ключицы и ушиб груди. Женщину отпустили домой, назначив лечение.

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