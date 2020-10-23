Брянскую «пацанку» выгнали с реалити-шоу на «Пятнице»

19-летняя Виктория Лазутина из Брянска покинула реалити-шоу телеканала «Пятница!». В пятом выпуске «Пацанок» выяснилось, что девушка солгала на кастинге.

Проходя отбор в шоу, уроженка Брянщины говорила, что ее домогались в детстве. Ее историей прониклись и отобрали в проект. Однако позже выяснилось, что рассказанная история – хайп. В действительности же участница пришла в реалити-шоу ради популярности. Правда вскрылась на пятой неделе шоу. В итоге Вику выгнали из проекта. И не дали второго шанса на исправление.

Пятый сезон «Пацанок» стартовал 24 сентября. Его участницами стали 20 девушек из различных регионов России с непростой судьбой. События реалити-шоу разворачиваются в так называемой «Школе леди». А руководит процессом преображения Лаура Лукина. У нее 25-летний стаж работы в модельном бизнесе.

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