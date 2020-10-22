В Брянской области отменят несколько пригородных поездов

В Брянской области пройдут ремонты на однопутном перегоне Рассуха – Унеча и на станции Синезерки. Из-за этого укоротят маршруты пригородных поездов на Комаричи, Суземку и Унечу.

24 октября пригородные поезда №6303 «Брянск – Унеча» (время отправления 8.59) и №6306 «Унеча – Брянск» (отправление в 11.58) поедут лишь на участке Брянск – Рассуха. От Рассухи до Унечи поезда ходить не будут.

27 и 28 октября пригородные поезда проследуют следующим образом:

№6684 «Комаричи – Брянск-Орловский», отправлением в 11:09, проследует до станции Клюковники.

№6685 «Брянск – Комаричи», отправлением в 14:07, поедет от станции Клюковники.

На 1 час 20 минут изменится расписание электропоезда №6556 «Суземка – Брянск-Орловский» Вместо привычного времени отправления из Суземки в 13:28 электричка стартует в 14:48. На станцию Брянск-Орловский она прибудет в 16:55, рассказали в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

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