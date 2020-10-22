В брянской Навле женщину осудят за убийство сожителя в бане

Жительница брянского поселка Навля рискует «сесть» на 15 лет за убийство сожителя.
Фото: Иван ВИСЛОВ
До 15 лет лишения свободы грозит 41-летней жительнице брянского райцентра Навля, которая в пьяной ссоре зарезала сожителя в бане. Материалы дела «ушли» в суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Селянку обвиняют в убийстве. По существу уголовное дело рассмотрит Навлинский районный суд.
По версии следствия, преступление женщина совершила 22 июля. Находясь в помещении бани, она схватила нож и нанесла избраннику два удара – в левое бедро и грудь.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.
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