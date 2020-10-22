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Происшествия

В брянской Навле женщину осудят за убийство сожителя в бане

Обвиняемая зарезала мужчину в пьяной ссоре
Анна ЛЕВКИНА
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Жительница брянского поселка Навля рискует «сесть» на 15 лет за убийство сожителя.

Жительница брянского поселка Навля рискует «сесть» на 15 лет за убийство сожителя.

Фото: Иван ВИСЛОВ

До 15 лет лишения свободы грозит 41-летней жительнице брянского райцентра Навля, которая в пьяной ссоре зарезала сожителя в бане. Материалы дела «ушли» в суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Селянку обвиняют в убийстве. По существу уголовное дело рассмотрит Навлинский районный суд.

По версии следствия, преступление женщина совершила 22 июля. Находясь в помещении бани, она схватила нож и нанесла избраннику два удара – в левое бедро и грудь.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

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