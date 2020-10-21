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Происшествия

Жителя Клинцов отправили на полтора года в колонию за похищение пакета с продуктами

Злоумышленник подъехал к потерпевшему сзади на велосипеде
Марина АНТОНОВА
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Жителя брянского города Клинцы отправили на полтора года в колонию строгого режима за грабеж.

В суде установили, что 10 июня мужчина находился у продуктового магазина в селе Смолевичи. Он подъехал сзади к потерпевшему на велосипеде, выхватил из его рук пакет с продуктами и бутылкой вина и быстро уехал.

- Похищенным он распорядился по своему усмотрению, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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