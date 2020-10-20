Жителя брянской Дубровки осудили на 10 месяцев за избиение самокатом

Пьяный брянец трижды ударил знакомого самокатом и получил 10 месяцев «строгача». Фото: Олег РУКАВИЦЫН

10 месяцев проведет в местах лишения свободы 39-летний житель брянского поселка Дубровка, который трижды ударил знакомого самокатом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области во вторник, 20 октября.

Брянца осудили по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

В суде установили, что двое мужчин поссорились, находясь во дворе частного дома в поселке Дубровка. Тогда обвиняемый был пьян. Оппонента он трижды ударил фрагментом самоката по голове. Своими действиями брянец причинил потерпевшему легкий вред здоровью.

Кстати, ранее фигурант уголовного дела уже был судим. А потому ему назначили вышеуказанное наказание. Причем отбывать срок мужчина будет в колонии строгого режима. В законную силу приговор суда пока не вступил.

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