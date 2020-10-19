В Брянске на улице 22-го Съезда выявили недочеты при приемке

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска выявили недочеты при приемке отремонтированной дороги на улице 22-го Съезда КПСС. Два разных подрядчика выполняют ремонт проезжей части и тротуаров. Пешеходные дорожки еще не доделали. Фирма просрочила муниципальный контракт и платит штрафы за каждый день.

На проезжей части работы завершили, но с недостатками. На дороге скапливается вода. Это раньше замечали и обычные жители города. Проверяющие выяснили, что уровень водоприемных колодцев в некоторых местах находится выше уровня асфальта.

- На объекте необходимо отрегулировать схему дорожного движения, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Для этого откорректировать установку знаков.

Улицу 22-го Съезда КПСС привели в порядок на участке 3,7 километра. Здесь уложили новый асфальт, установили освещение, обустроили заездные карманы на остановках.

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