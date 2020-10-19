В Брянской области в ночь на 20 октября обещают заморозки. Такой прогноз сделали синоптики. Температура воздуха опустится до минус двух градусов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Ночью осадков не обещают. А вот днем может пройти небольшой дождь.

Ветер будет дуть с запада, ночью со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, днем - от 8 до 13 метров в секунду. Порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до десяти градусов тепла.

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