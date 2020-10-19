На юриста Маслова завели уголовное дело из-за клеветы на отца брянского губернатора

Скандальный брянский блогер и юрист Сергей Маслов попал под уголовное преследование. Он оклеветал отца губернатора Александра Богомаза. Такую информацию распространило издание «Брянские новости» в понедельник, 19 октября.

Отмечается, что военное прошлое фронтовика Сергей Маслов затронул в видеоролике. Этим возмутились потомки Василия Титовича. И написали заявление в правоохранительные органы. В итоге на брянца завели уголовное дело по статье «Клевета». Его сейчас расследуют, назначены экспертизы. А в доме фигуранта провели обыск.

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