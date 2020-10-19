В Брянской области из-за пьяного водителя пострадали четыре человека

В городе Карачеве Брянской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека. Авария случилась 18 октября на улице Урицкого в 7.45. Двигаясь со стороны улицы Шевченко в сторону улицы Октябрьской, 50-летний водитель ВАЗ-21102 не справился с управлением и врезался в дерево.

Водителя с ссадинами лица и ушибом грудной клетки отпустили с назначением лечения. 45-летнего пассажира с ссадинами лица и ушибом лба отправили на домашнее лечение. Также на амбулаторное лечение направили 50-летнего пассажира. У него диагностировали ушиб грудной клетки и ушибленные раны лица.

В больницу попал 53-летний пассажир с вывихом правого бедра и открытым переломом нижней трети правого предплечья со смещением. Медицинское освидетельствование показало, что водитель в момент аварии был нетрезв, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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