Жители Унечи пожаловались на затопление улиц после ремонта

Фото: "Подслушано Унеча".

Жители брянского города Унеча пожаловались на затопление улиц после ремонта. Огромные лужи сфотографировали на улице Луначарского.

- Администрация Унечского района приглашает всех жителей города и района незабываемо провести время в новейшем, вновь созданном КваКваПарке, - шутят горожане в соцсетях. - Вас ждут незабываемые ощущения! Квест-игра "Перепрыгни через лужи", "Перейди через грязь , не используя резиновые сапоги", "Останься сухим от проезжающих машин на новом тротуаре", "Не сломай ноги на новом тротуаре!". Для экстремалов предусмотрен аттракцион "Переплыви канаву".

На снимках видно, что на дороге еще не закончен ремонт. Недоделанными остаются тротуары.

Другие горожане отметили, что город изменился к лучшему. А ремонт ливневок - дело затратное. Видимо, этим займутся после того, как все дороги отремонтируют.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».