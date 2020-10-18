Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

В ДТП с мусоровозом в Клинцах пострадали три человека. Автоавария случилась около половины первого ночи в субботу, 17 октября, на улице Октябрьской, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

49-летний водитель автомобиля ЗИЛ-43336 ехал по улице Лермонтова со стороны Кюстендилской в сторону улицы Парижской Коммуны. На перекрестке автомобилист не уступил дорогу ВАЗ-2108, который двигался по главной дороге.

У 28-летнего водителя ВАЗа - травма головы, сотрясение и ушиб мозга. 29-летний пассажир легковушки получил травму головы и вывих плеча. Обоих пострадавших госпитализировали. В самом тяжелом состоянии оказался второй пассажир - 30-летний мужчина. Его госпитализировали в коме.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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