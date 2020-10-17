В Жуковском районе обезвредили боеприпасы времен войны

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Жуковском районе обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Их нашли в деревне Никольская Слобода неподалеку от одного из домов. Жители обратились в полицию. А те сообщили об опасных предметах в региональное управление Росгвардии.

- Прибывшая на место группа разминирования брянского ОМОН обследовала предметы и идентифицировала их как боеприпасы времен Великой Отечественной войны со следами коррозии., - говорят в пресс-службе ведомства.

Находку поместили в специальный контейнер. Затем отвезли в песчаный карьер. А после уничтожили накладным зарядом.

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