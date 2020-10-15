Брянец «отсидит» 8 лет за смерть знакомого в Стародубском районе

Брянец до смерти забил знакомого в пьяной ссоре. Трагедия произошла в Стародубском районе. Фото: Евгения ГУСЕВА

К восьми годам колонии приговорил суд 36-летнего жителя Стародубского района, который в пьяной ссоре до смерти избил знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области в четверг, 15 октября.

Суд признал брянца виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Доказали, что преступление осужденный совершил вечером 6 июля. Тогда он гостил у 41-летнего знакомого в деревне Крюков Стародубского района. Распивая спиртное, мужчины поссорились. В итоге один ударил другого в лицо. Когда потерпевший упал на пол, брянец продолжил избиение. Бил ногами в область головы и туловища. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы селянин скончался. Произошло это в больнице.

– Суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – говорят в облпрокуратуре. – В законную силу приговор пока не вступил.

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