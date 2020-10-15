В Брянске прошла приемка улицы Правды

Отремонтированная дорога будет в течение пяти лет находиться на гарантийном обслуживании у подрядной организации. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 14 октября прошла приемка улицы Правды в Советском районе. В 2020 году отремонтировали один километр дороги на участке от улицы Урицкого до улицы Спартаковской.

Подрядчики уложили асфальт, сделали тротуары, смонтировали светодиодное освещение. На дорогу нанесли разметку и искусственные неровности. Реконструкция обошлась городскому бюджету в 15 миллионов рублей.

Улицу Правды было решено отремонтировать в этом году из-за того, что она получила значительные повреждения во время перекладки канализационного коллектора на улице Спартаковской в конце 2018 – начале 2019 годов.

Проверяющие в целом остались довольны ремонтом. Незначительные замечания касались не заделанных вырубок на асфальте и поврежденного канализационного люка. Недоделки подрядчик должен исправить до приемки улицы в эксплуатацию.

После этого отремонтированная дорога будет в течение пяти лет находиться на гарантийном обслуживании у подрядной организации, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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