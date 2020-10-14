Брянский губернатор вручил диплом юному победителю «Диктанта Победы»

Дмитрий увлекается не только историей, но физикой и химией. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

14 октября брянский губернатор Александр Богомаз вручил диплом «Диктанта Победы» самому юному победителю акции шестикласснику Диме Панову.

Школьник присоединился к участию в диктанте по собственной инициативе и не допустил ни одной ошибки. Губернатор пожелал молодому человеку дальнейших успехов в учебе.

Дмитрий увлекается не только историей, но физикой и химией. Он любит играть в шахматы и занимается в кванториуме, рассказал глава региона на своей странице в социальной сети.

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