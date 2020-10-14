В Брянске сообщили о судьбе отловленных бродячих собак

Фото: vk.com, Наталья Соболева.

В Брянске сообщили о судьбе некоторых отловленных бродячих собак. По словам зоозащитников, их морят голодом, животные умирают от плохого ухода.

Собаки содержатся на территории дорожного управления Советского района. Дорожники занимаются отловом животных на улицах. Они выигрывают муниципальный контракт на отлов, вакцинацию и стерилизацию.

Защитники животных, которые занимаются устройством бездомных кошек и собак в добрые руки, нашли несколько щенков на территории дорожного управления.

"Собак оставляли без еды и воды, в дырявых будка, в клетках под замками, - пишут добровольцы. - Сотрудники рассказали, что замор собак происходит уже давно и регулярно".

Бездомных животных отлавливают по заявкам горожан. Стаи бродячих собак встречают жители на центральных улицах города. В Бежицком районе Брянска бродячие псы насмерть загрызли несколько человек.

Проблему постройки приюта для животных не могут решить несколько лет. Закончить проектно-сметную документацию обещают до конца года. До постройки постоянного приюта подбирают место для временного размещения животных. Его сейчас согласуют с управлением ветеринарии.

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