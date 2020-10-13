В Брянске 92,5% детей посещают детский сад

В Брянске 92,5 процента детей посещают детский сад. За два года этот показатель немного вырос. В 2018-м дошкольным образованием было охвачено 89 процентов малышей.

В Брянске в детские сады ходят 25 692 ребенка. Это на 266 человек больше, чем в прошлом году. В городе работает 104 муниципальных детских сада, три - частных. Частные детсады посещают 479 детей.

Семь муниципальных детских садов рассчитаны только на тубинфицированных детей и детей с аллергическими заболеваниями. Их посещают 657 детей. На базе других детских садов работает 100 компенсационных групп. Они работают с детьми с нарушением речи, опорно-двигательного аппарата, с глазной патологией, с задержкой психического развития, расстройством аутического спектра. Компенсирующие группы посещают 1 580 человек, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В Брянске нет очередей в детский сад для детей от 3 до 7 лет. В ясли в очереди стоят 669 детей. 500 их них - в Советском районе.

В Брянске в ближайшем будущем будут строить детсады на проспекте Станке Димитрова, улице Флотской, в микрорайонах «Речной» и «Есенинский». Кроме того, под детский сад собираются после реконструкции отдать неиспользуемое здание начальной школы лицея №27.

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