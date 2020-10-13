В Брянской области изменится расписание пригородных поездов Унеча – Новозыбков

В Брянской области во второй половине октября изменят расписание пригородных поездов Унеча – Новозыбков. Это связано с ремонтными работами, рассказали в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

С 16 по 31 октября на участке Унеча – Новозыбков пройдут работы по сплошной смене рельсов. В эти дни отменят пригородные поезда №6905 Унеча – Новозыбков, отправлением в 12.14, и №6906 Новозыбков – Унеча, отправлением в 14:27.

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