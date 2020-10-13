В Брянске изменилось расписание автобуса № 11

Фото: "Брянский автобус".

С 13 октября изменилось движение автобуса №11 по маршруту «Микрорайон вокзальный - Бульвар Щорса». Информация появилась в соцсетях в группе «Брянский автобус».

Отметим, что изменения коснутся только рабочих дней недели. Подробнее с ними можно ознакомиться здесь.

Кстати, троллейбус №6, который обещали пустить до Кургана Бессмертия, пока оставили с прежним маршрутом. Он ходит от улицы Горбатова до бульвара Щорса.

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