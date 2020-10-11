Подъезд многоэтажки на Горького в Брянске украсили граффити

Фото: vk.com, сообщество "Типичный Брянск".

Подъезд многоэтажного жилого дома в Советском районе Брянска украсили необычным граффити. Жильцы сфотографировали новый арт и выложили в соцсети. Произошло это в воскресенье, 11 октября.

У граффити – морская тематика. На переднем плане прибрежная полоса. Вдали – несколько суден и горы.

"Красивое оформление домов в Брянске расширяет свои границы. Хочу обратиться к некоторым молодым людям, расписывающих стены уродливыми иероглифами. То, что на фото – это красиво и украшает наш город, а то, что вы "рисуете" – это уродует", – так прокомментировал свой пост автор.

Арт на Горького активно обсуждают пользователи в комментариях.

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