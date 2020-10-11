Положение с коронавирусом в Брянске названо близким к критическому

Фото: скриншот программы "Время "на Первом канале от 10 октября.

Положение дел с коронавирусной инфекцией в Брянской области близко к критическому. Практически весь коечный фонд заполнен. Госпитали принимают лишь «тяжелых» пациентов либо в средней степени заболевания. Об этом заявили в новостном репортаже в эфире Первого канала в субботу, 10 октября.

О COVID-ситуации в регионе речь зашла в программе «Время».

По последним данным, на Брянщине коронавирус диагностировали 10183 жителям. Из них почти 80% – 8112 человек – уже победили инфекцию. Еще 42 брянца умерли.

Двумя днями ранее сообщалось, что для коронавирусных пациентов в регионе создано 809 коек в специализированных медучреждениях (при нормативе Минздрава в 596 коек-мест) . А накануне заработал еще один госпиталь – в семиэтажном хирургическом корпусе Брянской областной больницы №1. Там смогут одновременно проходить лечение до 250 человек.

Между тем, последние дни в Брянской области фиксируют в среднем 80-90 новых случаев.

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