Подросток сломал позвоночник в ДТП в брянской Радице-Крыловке

Перелом позвоночника диагностировали 14-летнему мопедисту, угодившему в ДТП в поселке Радица-Крыловка Бежицкого района Брянска. Авария случилась ранним вечером в пятницу, 9 октября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Происшествие имело место в 16.40 на улице Некрасова.

Подросток управлял мопедом марки «Альфа». Ехал он от улицы Никитина к улице Горького. По предварительным данным, 14-летний брянец не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-2109. Автомобилем, как выяснилось, управлял также несовершеннолетний. У 17-летнего водителя не оказалось водительского удостоверения.

– В результате ДТП 14-летнего мопедиста госпитализировали с диагнозом «черепно-мозговая травма, перелом позвоночника», – уточнили в ГИБДД.

По факту автоаварии полицейские проводят проверку.

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