От коронавируса в Брянской области умер еще один человек

В Брянской области зафиксировали 41-ю смерть от коронавирусной инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области еще один человек умер от коронавируса. Новую смерть от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщил региональный оперативный штаб утром в субботу, 10 октября. Общее число умерших от «COVID-а» на Брянщине достигло 41.

За сутки 71 пациент выздоровел от коронавируса. Общее количество вылечившихся теперь составляет 8112 человек.

По последним данным, в Брянской области зарегистрировано 10183 случаев заболевания «COVID-19». Прирост новых случаев – 91 (или почти 0,9%). Сейчас наш регион занимает 34 место в России по суммарному числу заболевших с начала пандемии.

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