В Брянске прошла приемка Бежицкого пляжа

В целом на благоустройство направили больше 12 миллионов рублей. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Бежицком районе Брянска прошла приемка центрального пляжа. Его отремонтировали по программе формирования комфортной городской среды. На объекте сделали каскадную бетонную лестницу с перилами, пандусом и ливнестоком.

В зоне отдыха установили раздевалки, зонтики, 30 светодиодных фонарей, контейнеры для мусора, построили общественный туалет. На территории пляжа сделали асфальтированные дорожки и парковку. В целом на благоустройство направили больше 12 миллионов рублей. Однако первую проверку отремонтированный объект не прошел. И у жителей, и у специалистов было много претензий к проекту.

Поэтому на доработку изыскали еще полмиллиона рублей. Эти средства потратили на укрепление и отсыпку обочин пешеходных дорожек, укладку газона. Также проложили водопропускную трубу для ручья. С пляжа вывезли старые аварийные фонари, сделали ограждение мусорной площадки, добавили урн.

Перед тем, как акт приемки пляжа будет подписан, подрядчики должны убрать строительный мусор, несколько аварийных деревьев и произвести ряд других работ, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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