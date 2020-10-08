В Брянской области завели четыре уголовных дела за незаконную рубку леса

В Брянской области завели четыре уголовных производства за деятельность, связанную с незаконной рубкой леса. Также полицейские составили 63 административных протокола.

В регионе в течение двух недель проходила оперативно-профилактическая операция «Лес». Сотрудники правоохранительных органов боролись с нарушениями в сфере заготовки, переработки и реализации древесины.

За время операции провели больше 500 проверок, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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