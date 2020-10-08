В Брянской области предприятие незаконно сбрасывало сточные воды в ручей

В Брянской области ООО «Армавирская межрайонная аптечная база» незаконно использовало правый приток Неруссы – ручей Безымянный для сброса сточных вод. Также предприятие добывало пресные подземные воды без разрешительных документов.

Виноватых привлекли к административной ответственности за использование недр и водных объектов без необходимых документов.

Правонарушителей оштрафовали на 880 тысяч рублей. Природоохранный прокурор потребовал от руководителя организации устранить выявленные нарушения.

На данный момент предприятие уже получило разрешительные документы на пользование водным объектом. Разрешение на недропользование оформляется, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».