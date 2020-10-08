В Брянске завершили расследование дела о взятках в трубчевском интернате

В Брянской области завершили расследование уголовного дела за дачу взятки должностному лицу.

С января 2016 года по август 2017 года житель Брянска, представляющий интересы индивидуального предпринимателя, перевел больше 200 тысяч рублей взятки директору психоневрологического интерната города Трубчевска.

Деньги предназначались для заключения договора о поставках продуктов и иных товаров между интернатом и индивидуальным предпринимателем.

В ходе расследования подозреваемый скрылся от следствия. Его объявили в федеральный розыск. Позднее он сам сдался в правоохранительные органы.

Жителю Брянска предъявили обвинение в даче взятки должностному лицу в крупном размере. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для последующего направления в суд.

Бывшего директора интерната, получившего взятку, осудили на четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей.

Также экс-директор не может занимать муниципальные и государственные должности в течение пяти лет, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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