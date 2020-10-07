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Общество

Брянца накажут на призывы в соцсети к насилию к полицейским

На мужчину завели административное дело
Марина АНТОНОВА
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Жителя Володарского района Брянска накажут за призывы к насилию к полицейским и чиновникам. Комментарии он разместил на страницах в соцсетях.

На мужчину завели административное дело по статье "Возбуждение ненависти и вражды".

- Установлено, что местный житель разместил на страницах сообществ социальной сети высказывания, содержавшие призывы к насилию в отношении сотрудников полиции и неопределенного круга лиц высших органов власти, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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