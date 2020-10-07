Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Трубчевском районе в ДТП попал 90-летний водитель ВАЗ-21041. Авария случилась около десяти часов утра во вторник, 6 октября, на 54-м километре дороги Брянск-Новозыбков-Трубчевск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автомобилист стал разворачиваться с обочины, но не пропустил автомобиль ВАЗ-21214, за рулем которого был 58-летний мужчина. Машины столкнулись.

У пожилого водителя диагностировали переломы ноги. Ему оказались медицинскую помощь, назначили лечение и отправили лечиться домой.

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